Kendall Jenner toma una drástica decisión por sus problemas de ansiedad

Kendall Jenner ha dejado muy tristes a sus fans. La famosa modelo del clan Kardashian ha confesado a través de un comunicado que ha lanzado en su página web la drástica decisión que ha tenido que tomar debido a los problemas de ansiedad que padece.

Desde pequeña Kendall está rodeada de cámaras, y tras su imparable ascenso como modelo, la presión es difícil de soportar.

Por este motivo, la hermana de Kylie ha emitido un comunicado donde revela que en 2018 cerrará su aplicación y su página web.

Un profundo mensaje en el que agradece a sus followers todo el apoyo que le han dado durante estos años.

"Mirando hacia adelante para el próximo año, mis objetivos y prioridades van a cambiar. He tenido más de dos años increíbles conectados con todos ustedes, pero he tomado la difícil decisión de no seguir actualizando mi aplicación en 2018. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo, y espero compartir el próximo capítulo con ustedes. Con amor, Kendall", escribe la modelo.