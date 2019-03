Jennifer Love Hewitt se disculpa por su terrible aspecto sobre la alfombra roja

Jennifer Love Hewitt suele aparecer radiante sobre las alfombra rojas, pero durante la última que ha protagonizado llamó la atención el aspecto desmejorado con el que posaba la actriz frente a los medios.

Sus seguidores enseguida se dieron cuenta y lo comentaron en las redes sociales, pero lejos de que la actriz se defendiera con un mensaje con el que restar importancia al asunto y abogara por la naturalidad, ha querido dejar claro que no era su intención ni mucho menos el dejarse ver así, sino que el calor le jugó una mala pasada.

"Han sido unos días muy intensos. Vamos al Upfront ayer y nadie me dice que el día va a ser como 12 horas y la humedad va a ser casi del 100 por ciento en la ciudad de Nueva York. Entonces, solo tengo que disculparme. ¿Viste un traje negro? No es buena idea. ¿No llevaba suficiente laca para el cabello? También es una mala idea”, dijo la actriz de 39 años en su Instagram Stories.

Y añadió: "Solo tengo que disculparme por lo mal que me veo en todas las fotos que han salido. Literalmente, me estaba derritiendo. Cuando llegué a la alfombra roja, honestamente me estaba derritiendo. Tenía el pelo liso, mi maquillaje se me escapaba de la cara y parecía que me había olvidado completamente de que era una actriz en este negocio que se supone que debe verse [perfecta] cuando pisas la alfombra roja”.

Pero la cosa no quedó ahí: "No es lo que vais a ver en la serie. Voy a tener maquillaje en mi cara. No voy a estar sudando. No voy a estar abrumada por estar frente a una alfombra roja y equipos nuevamente. Honestamente, me disculpo. ¡Debería haberlo hecho realmente!”.

Y para rematar finalizó diciendo: "Me voy a estar matando con mis entrenamientos de boxeo de nuevo, poniéndome en gran forma mental, física y emocionalmente por todo lo que está por venir cuando comencemos la temporada. Me siento muy agradecido, así que espero que estéis emocionados. Yo estoy emocionada. Y realmente lo siento por parecer un desastre caliente en la alfombra roja ayer. ¡Oh Dios mío! ¡Estaba tan caliente! Estaba como literalmente derritiéndome. Pero ... ¡Lo pasé de maravilla!”.