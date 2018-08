El impactante cameo de Kylie Jenner en el nuevo videoclip de Travis Scott

Kylie Jenner parece que ha querido seguir la estela de su hermana Kim Kardashian y como ella hizo con Kanye West, la menor de las Jenner ha participado en el nuevo videoclip de su novio Travis Scott.

Con una estética impactante, la hija pequeña de Kris Jenner ha interpretado a la Virgen María en el vídeo del tema 'Stop trying to be a God', el nuevo single de Travis que promete convertirse en un exitazo en las listas musicales y que ha impresionado a sus fans por la dirección artística en la que se ha inspirado.

En el vídeo, el rapero interpreta varios personajes bíblicos narrando una historia que según podemos entender habla del bien y del mal. Una lucha entre Dios y el Diablo, en la que Kylie ha tenido un gran protagonismo ya que aparece en varias escenas cubierta de oro simulando ser la Virgen María.

En la primera aparición de la menor de las Jenner podemos ver a la pareja reproduciendo una escena que recuerda a 'La Piedad' ya que Kylie sujeta y arropa a Travis como si se tratase de su hijo. Después, en el tramo final del videoclip, aparece la hermana pequeña de Kim sujetando un cordero como si se tratase de un bebé. Una interpretación que ha dejado a muchos boquiabiertos ya que no conocíamos la faceta de actriz de la madre de Stormi Webster.