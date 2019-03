La hija de Jackie Chan denuncia que vive en la calle por culpa de sus padres homófobos

La hija de Jackie Chan, Etta Ng, confesó el año pasado en las redes sociales su homosexualidad y presentaba a su novia, la influencer de origen canadiense Andi Autumm. Cuando su padre fue preguntado sobre ello, contestó con un simple: “Si a ella le gusta, está bien”, pero la situación se volvió complicada.

Y es que la joven denunciaba que los medios de comunicación de Hong Kong habían respondido con burlas a su condición sexual y, a través de un comunicado, declaraba que tanto sus familias como sus amigos las habían discriminado, por lo que la pareja recibió un enorme apoyo internacional que Etta agradeció con un mensaje en sus redes.

En el vídeo de Youtube en el que ahora ambas aparecen, la hija del actor asegura frente a la cámara: "Hola, soy hija de Jackie Chan y esta es mi novia Andi. Llevamos un mes sin hogar a causa de padres homofóbicos. Prácticamente dormimos debajo de un puente. Hemos ido a la policía. Hemos ido al hospital, a los bancos de alimentos, a los refugios comunitarios LGTBQ y a todos les importa una mierda. Es por eso por lo que estamos haciendo este vídeo, porque no sabemos qué hacer en estos momentos".

Una difícil situación a la que hay que sumar que la joven nació fruto de una relación extramatrimonial de Jackie Chan y la ex Miss Asia Elaine Ng Yi-Lei, por lo que nunca ha habido una relación de padre e hija entre ellos. Es más, la propia Etta se encargaba de reafirmarlo cuando en 2015 declaraba: "No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico pero no forma parte de mi vida".

Es más, el pasado mes de febrero la propia madre de la joven denunciaba su desaparición ante la policía y, tras el vídeo, que es lo poco que se ha sabido de ellas en este tiempo y se cree que están en Canadá por unas cámaras de seguridad, ha acusado a la novia de su hija de ser una mala influencia: "Autumm tiene 30 años, tiene experiencia. ¿Cómo puede decir a una chica de 18 años que grabe un vídeo así? Si no tienen dinero, deberían buscar trabajo. No grabar un vídeo diciendo a otros que están en la ruina y quien es el padre de Etta. La gente de todo el mundo trabaja duro y no confía en la fama de otra persona para obtener dinero".