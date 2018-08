La esperanza de Selena Gomez respecto al compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Selena Gomez podría estar deseando que Justin Bieber y Hailey Baldwin no se casen. La cantante ha mantenido su opinión acerca del futuro enlace de su ex en secreto, pero una fuente cercana a ella ha hablado en exclusiva con el portal de noticias Hollywoodlife.com para asegurar que la artista está esperando que la boda no ocurra.

Según ha informado el medio estadounidense, la artista podría seguir sintiendo cosas aún por Bieber ya que la fuente que ha hablado en exclusiva ha dicho que: "Los momentos más felices de la vida de Selena fueron los días que estuvo con Justin, y ella siempre pensó que sería ella quien se casaría con él y no Hailey".

Unas declaraciones que al parecer podrían ser ciertas ya que tras haber pasado una larga temporada separados, la cantante nada más romper con The Weeknd se refugió en los brazos de Justin, quien no tuvo reparo en dejar anteriormente a Hailey por estar con Selena.

Y es que según ha publicado Hollywoodlife, Selena siente que cuanto más dure el compromiso entre Hailey y Justin, menos probabilidades hay de que se casen. Al parecer, ella teme que el matrimonio entre ellos le afecte pero jamás se metería por medio y nunca trataría de interrumpir el compromiso.

Sin embargo, según ha apuntado la fuente de este medio, la artista siente que cuanto más tarden en casarse, más posibilidades hay de que ella y el cantante tengan un final feliz. Una auténtica bomba que de ser ciertas estas declaraciones, podría tambalear la relación de Hailey y Justin, quienes recientemente han sido vistos llorando juntos levantando los rumores de posible ruptura.