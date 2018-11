El actor de Crepúsculo que ha confesado que Kendall Jenner fue quien le inspiró su look para la película

Crepúsculo consiguió revolucionar a millones de personas con la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen, interpretados respectivamente por Kristen Stewart y Robert Pattinson. Coincidiendo con el décimo aniversario del estreno de la primera película de la saga, algunos de los actores de la película han querido rendir homenaje a través de las redes sociales.

Pero ha habido uno en concreto que no ha pasado desapercibido. Se trata de Taylor Lautner, o más conocido como Jacob Black en la película, quién ha dejado a sus seguidores con la boca abierta por la última foto que ha subido en su cuenta de Instagram hace unas horas. En ella ha reconocido que se inspiró en Kendall Jenner para su look de hombre-lobo: "Han pasado 10 años exactamente desde que Crepúsculo fue estrenada en cines. Pensé que debería aprovechar este momento para agradecer a todos los fans que han apoyado a la franquicia durante la última década, y también a agradecer a Kendall Jenner por ser la inspiración para mi pelo en el 2007. Gracias fans. Y gracias Kendall", añadía con humor Taylor acompañando a la imagen.

La imagen es una comparación entre el pelo de Kendall y el de Lautner. Sus seguidores no han tardado en reaccionar con más de 7.000 comentarios como "Me gusta tu pelo así", "¡Os parecéis!" o "Te quedaba sexy", y llegando a los casi 500.000 me gusta.