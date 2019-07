Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras tras una dura recuperación de diez meses con fuertes dolores e incomodidades, debido a una doble mastectomía a la que se sometió.

La colaboradora ha dejado todos esos complejos atrás para poder lucir y disfrutar de su nuevo cuerpo con mucho orgullo, algo que no hacía desde hace 30 años. Y es que ahora se siente más feliz y segura de su cuerpo que nunca, pues alguna vez había explicado en televisión los complejos que tenía.

Terelu se ha sincerado en una exclusiva a la revista Lecturas, donde ha explicado cómo tiene ahora mismo el pecho, y asegura: "Tengo la teta tipo patchwork, un trocito cosido por aquí, otro por allí. Me la pela. ¡Estoy aquí y hubiera estado aquí hasta sin tetas". Además de confesar el sorprendente regalo que le ha querido hacer Alejandro Sanz: "Me ha propuesto una sesión con un tatuador amigo suyo para que me tatúe el pezón".

Por otro lado la revista Hola trae en exclusiva unas imágenes de Ana Boyer y Sandra Gago, que acudieron con sus respectivas parejas a la boda del hermano de Feliciano López. Entre los invitados del enlace de Víctor López acudieron Fernando Verdasco y Ana Boyer, además de Sara Verdasco, hermana de Fernando, junto a su marido Juan Carmona, entre muchos más invitados. También podemos ver en portada más imágenes en exclusiva de la increíble Rocío Crusset disfrutando de unas vacaciones en la isla balear junto a su novio, presumiendo de un espectacular tipazo, que ya forma parte del catálogo de Victoria's Secret.

Por último Isabel Pantoja ha resurgido a sus 63 años y ha reinado en muchas portadas esta semana, y es que la vida de la tonadillera ha dado un giro de 180 grados pues tras su paso por el reality y su cambio de casa, se esperan muchas noticias por parte de la cantora. Lo que también ha sido noticia en muchos portales ha sido la boda del hijo de Estefanía de Mónaco, donde muestran todas las imágenes y todos los detalles en exclusiva de este enlace.