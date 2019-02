La drástica petición de Tamara Gorro a sus seguidores

Alrededor de 25 parejas españolas con hijos nacidos mediante la gestación subrogada en Ucrania se han quedado retenidas sin posibilidad de regreso a España debido a un bloqueo político. Tamara Gorro, que es fiel defensora de la causa, ha respondido a la polémica en las redes sociales con una drástica petición a sus seguidores: "Quiero que haya repercusión".

"Más de 26, 27, familias están atrapadas", comenzaba Tamara su discurso en un vídeo de Instagram TV. "Les han dicho que no van a tener inscripción de sus hijos. Han perdido trabajos, los niños necesitan atención medica, no tienen dinero y hace frío", explicaba aclarando al mismo tiempo que ella está en contacto con todas las familias.

La mujer de Ezequiel Garay, que es muy constante en las redes sociales y suele compartir casi todo lo referido a su familia, ha relatado que los afectados "han ido a la embajada, a nuestro apoyo fuera de España, no les han dejado entrar en la embajada". Visiblemente afectada por la situación, Tamara continuába con su petición a las fuerzas políticas españolas: "Déjenles venir a su país, no les dejen ahí abandonados como a perros. No son delincuentes. En ese país han hecho una gestación subrogada porque es legal, no como aquí".

Por su parte, la embajada se remite a que soliciten el pasaporte ucraniano, que tarda en torno a unos 4 meses en llegar, aunque el país del este dice que si sus padres son españoles, el bebé debe ser español. "Hay que ayudar, hay que ayudar. No les registren ahí, que vengan a España y lo discutimos. Nos dejáis solos cuando salimos fuera. Quiero que haya repercusión", finalizaba Tamara ante los 1,2 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Seguro que te interesa...

Lo que avergüenza a Chris Hemsworth de Elsa Pataky