Natalia Sánchez ha querido sincerarse con sus seguidores y ha abierto su corazón para relatar lo diferente que ha sido este verano para ella, y es que una serie de circunstancias le han impedido disfrutar de las vacaciones tal y como le habría gustado. Sin embargo, la actriz le ha puesto al mal tiempo buena cara y aprovecha todo el tiempo que puede de su hija, la pequeña Lia.

"Este verano no nos habíamos podido 'ir' de vacaciones. Un pequeño 'traspiés' familiar (junto con alguna que otra mudanza), han decidido que era mejor quedarse cerca de lo verdaderamente importante... que no, no era la playa, sino la familia...", ha comenzado explicando en Instagram junto a una preciosa imagen con su hija. "Cuando lo que de verdad importa se tambalea, todas tus prioridades se colocan como por arte de magia en cuestión de segundos y todo lo "menos importante" pasa a un sencillo segundo plano... Ahora que por fin las aguas están más calmadas y que el 'traspiés' parece que acabará en un perfecto salto mortal con doble tirabuzón y una perfecta caída 'en puntas' (y con un 10 de nota)".

Tal y como la propia Natalia ha aclarado, parece que solo se ha tratado de un susto, aunque siempre fiel a su privacidad, no ha querido entrar en más detalles. La actriz siempre suele reflexionar sobre lo bonita y difícil que está siendo está etapa, y es que hace unos meses no dudaba en compartir lo que había significado para ella experimentar los primeros seis meses de vida de su hija.