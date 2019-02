El momento en el que Oriana Marzoli le dice a Amaia que se depile las axilas

Sabemos que Oriana Marzoli no tiene ningún problema en decir lo que piensa, aunque haya ocasiones en las que sus comentarios no son del todo acertados.

Después de confesar hace semanas que actualmente no mantenía relación con su amigo, el famoso influencer Aless Gibaja, ahora Oriana vuelve a la carga y desvela más detalles sobre su enfado con Aless.

Además de lanzar importantes pullas contra Ylenia y Rafa Mora, Oriana también ha hablado y ha opinado sobre las comentadas axilas sin depilar de Amaia Romero. Un gesto por el que la cantante ha sido de lo más aplaudida, pero parece que Oriana no piensa igual.

"A mí esa guarrada de no depilarse las axilas me parece lamentable. Dejaos el tema del feminismo. Esto no tiene que ver con que la mujer tenga que depilarse o no. A mí, particularmente, me da asco. Lo siento. La chica cantará muy bien, pero depílate, ¿vale?", comenta Orina en el nuevo vídeo que ha publicado en su blog personal de MTMad.