Oriana Marzoli rompe su amistad con Aless Gibaja

Oriana Marzoli y Aless Gibaja ya no son amigos. Una dramática ruptura de la que la televisiva ha dado detalles en un vídeo en su canal, donde ha explicado los motivos que han llevado a este dramático final de una amistad que parecía muy sólida.

"Me habéis preguntado que por qué últimamente no estoy tanto con Aless Gibaja en las fotos y en los vídeos... pues sí, nuestra amistad se ha terminado. Un día de fiesta hubo un problemilla y tuvimos un malentendido, y sentí que él me apoyó poco. A mí me gusta que mi familia, mi novio y mis amigos me defiendan a capa y espada…", asegura Oriana.

Y continua: "Cuando volví de un viaje, según él no le pregunté qué tal su vida... y a ver, yo te pregunto, pero si tú no me cuentas más en profundidad, yo tampoco voy a estar ahí como un sacacorchos. Y luego si me entero de cosas que te pasan por otras amigas... pues no sé, cuéntamelo tú mismo".

Después de esto hubo una fiesta sorpresa para Aless a la que ella asistió, hablaron de lo sucedido y ambos quedaron en que pondrían de su parte para cambiar algunas cosas. Pero Orinana no lo ha sentido así ya que, tras invitarle durante varios días seguidos a diferentes planes, él no ha acudido en ningún momento, dándole largas.

Marzoli continua explicando que se ha sentido muy decepcionada con Aless: "Me ha parecido muy triste la forma de terminar esta amistad, pero es que al final dicen que, igual que las parejas, a los amigos les conoces cuando se acaba la relación. A criticarlo no voy a entrar, pero la decepción es enorme".