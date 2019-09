Aunque David Bustamante lleva años residiendo en Madrid, el cantante siempre que puede se escapa a disfrutar junto a su familia de su tierra natal, San Vicente de la Barquera en Cantabria.

Una tierra que le transmite felicidad y tranquilidad, y es en ella Bustamante recuerda algunos de los momentos más bonitos que ha vivido a lo largo de su vida.

Recientemente Bustamante echaba la vista atrás y compartía con todos sus seguidores el cuarto donde dormía de pequeño en casa de sus padres, una habitación donde él mismo reconoce, soñó muchas veces con convertirse en un famoso cantante: "En esta habitación soñé cada noche con poderos cantar... Gracias por hacerlo posible!#MiCasaDeTodaLaVida", escribe junto al post.

Y no solo eso, sino que además ha mostrado a través de un vídeo que ha publicado cómo bajaba las escaleras del portal cuando era niño: "¿Y cómo no? Bajando las escaleras como lo hacía de niño! PD: Yo creo que no pise todas las escaleras en mi vida! #NecesitabaVolverAlPrincipio #EmpiezoDeNuevo".

