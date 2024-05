Carlos III invita de forma excepcional a Lady Gabriella Windsor al Trooping the Colour tras la muerte de su marido, Thomas Kingston

A pesar de la complicada situación que atraviesa la Corona británica -con Kate Middleton alejada de la esfera pública a causa del cáncer y el rey Carlos III luchando contra la misma enfermedad- siguen en pie los planes para celebrar el tradicional Trooping the Colour.

La Familia Real durante el Trooping the Colour 2023 | Gtres

Será el segundo fin de semana de junio, con motivo del cumpleaños del Rey, cuando la Familia Real se reúna en el balcón del Palacio de Buckingham. Pero este año podría tener una nueva incorporación: Lady Gabriella Windsor. Como ha informado Daily Mail, tanto Carlos como Camilla habrían invitado a la hija del príncipe Miguel de Kent a formar parte de la festividad.

Un gesto que se produce después de que Ella -como la llaman cariñosamente- perdiese a su marido, Thomas Kingston, a finales del pasado mes de febrero. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una vivienda en Gloucestershire, aunque no trascendieron más detalles de su muerte. Además, la invitación de los Reyes llega en un momento clave, ya que este 18 de mayo se cumplirían cinco años de su enlace, que celebraron en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston el día de su boda en 2019 | Gtres

Lo cierto es que, de aceptar esta invitación excepcional, no sería la primera vez que Lady Gabriella Windsor forma parte de esta festividad. Pues, durante la monarquía de Isabel II, el balcón durante el Trooping the Colour era ocupado por muchos miembros de la Familia Real. Sin embargo, todo cambió tras su fallecimiento, cuando su hijo Carlos decidió reducir al máximo la monarquía y contar solo con los familiares que trabajasen de forma activa para la Corona. Es por este motivo por el que ha llamado especialmente la atención la invitación a Ella, quien todavía no ha confirmado si finalmente asistirá.