El intercambio de mensajes de Anna Simon y Cristina Pedroche: "Aunque estemos lejos y haga tiempo que no nos vemos, ella siempre está"

Una de las cosas negativas que tienen las redes sociales es que parece que si no compartes algo es porque no existe. Y es que, aunque rostros tan conocidos como el de Cristina Pedroche suelen hacer partícipes a sus seguidores de su día a día, hay algunos detalles que prefieren seguir manteniendo en la intimidad.

Es el caso de su hija o, uno más reciente, de su amistad con Anna Simon. Sus caminos se cruzaron gracias a la televisión y, además de compartir plató de Zapeando, forjaron una relación de amistad tan fuerte que ni el tiempo ni el cambio de rumbo las ha separado. Y, aunque mucho se ha especulado con que ya no se hablarían, ellas mismas han tirado por tierra esos rumores con la última foto que han compartido.

Cristina Pedroche y Anna Simon en 2016 | Gtres

Anna ha recibido las nuevas deportivas de Pedroche en colaboración con Puma, por lo que ha querido subir una historia dándole las gracias por el detalle con un mensaje cargado de significado: "Aunque estemos lejos y haga tiempo que no nos veamos, ella siempre está". Unas bonitas palabras a las que la presentadora ha respondido: "No verse con alguien no significa no estar". Una forma de dejar claro que su amistad sigue siendo como el primer día, aunque las circunstancias ya no sean las mismas.

El intercambio de mensajes de Cristina Pedroche y Anna Simon | Instagram

Cuando Anna cambió su rumbo profesional, dejó de estar tan presente en las redes sociales de Cristina, aunque no en su vida. Entonces, ya comenzaron los rumores de una mala relación que han continuado a día de hoy. Sobre todo, porque Miki Nadal sí es constante en el Instagram de su compañera e, incluso, le pidió que fuera la madrina de su hija.

Ya en 2022, la presentadora de Password tuvo que aclarar la relación que mantenía con su amiga a través de sus redes sociales: "Es una mujer increíble, a la que quiero y admiro muchísimo. Y ahora, además una gran madre. Siempre estamos cuando nos necesitamos. Y yo le escribo muchísimo para que me mande fotos de su preciosa Aina". Y ahora, dos años después, ha hecho lo propio, dejando claro que su amistad va más allá de las pantallas.