Lorena Gómez, sobre las crisis que salpican a Sergio Ramos y Pilar Rubio: "El día que estén mal seréis los primeros en enteraros"

Han sido muchos los rostros conocidos que se han dejado ver en la premier de Disco, Ibiza, Locomía, película dirigida por Kike Maillo. Entre ellos, Lorena Gómez, que ha hablado para los micrófonos de Europa Press sobre este proyecto, su carrera como cantante, su horizonte profesional y los rumores de crisis que sobrevuelan la relación de sus cuñados, Sergio Ramos y Pilar Rubio, desde hace tiempo.

Será a finales de junio cuando la cantante lance un nuevo tema del que apenas ha podido dar detalles, pero que ha dejado entrever que será -seguro- uno de los hits del verano: "Llevo muchos años y, poco a poco, empiezo a ver un poquito los frutos. Cuesta muchísimo, es un mundo muy difícil con mucha competencia".

Lorena Gómez en la premier de Disco, Ibiza, Locomía | Gtres

Sin embargo, nunca ha tirado la toalla, a pesar de tener que compaginar su trabajo en el escenario con la maternidad: "Eso no me lo impide. A veces me lo llevo conmigo, la familia me ayuda… Hay que tener claro lo que quieres en la vida. En mi caso era esto, quería ser cantante con lo bueno y lo malo. Y no sé lo que me deparará la vida, pero hasta que mi garganta me lo permita no me voy a bajar de un escenario".

Lorena Gómez en la premier de Disco, Ibiza, Locomía | Gtres

A día de hoy, no descarta ampliar en un futuro la familia, aunque es algo que no se ha planteado. Y es que, para Lorena, su familia es el pilar de su vida; familia en la que también entran sus cuñados, Sergio Ramos y Pilar Rubio. Desde hace unos meses, sobre su relación sobrevuelan rumores de crisis que ellos mismos han desmentido con declaraciones y a golpe de fotografías. Pero, siempre que la prensa le pregunta a Lorena por el matrimonio de sus cuñados, confirma que está todo bien.

Una paciencia de la que ahora ella ha hablado abiertamente: "No es paciencia, al final es algo que bueno… Yo soy cantante de toda la vida y estas cosas a veces me cuestan, porque es intimidad… No puedo ser más franca". De igual forma, Lorena ha querido dejar claro que Pilar y Sergio siguen igual de bien que siempre: "Todo está bien y el día que esté mal, probablemente seáis los primeros en enteraros".