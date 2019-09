Alessandro Lequio ha decidido probar suerte en plena era digital y se ha hecho Instagram, sin embargo, parece que las nuevas tecnologías le superan. Tanto es así, que el ex de Ana Obregón la ha liado un poco, y es que ha contestado comentarios de usuarios sin mencionarles e incluso ha seguido a algunos para poco después dejar de hacerlo.

"Con Ana y mi hijo Álex. Disculpad si mis contribuciones no son muy consistentes, sigo adaptándome a esta vorágine digital que no entiende nadie #hashtag", ha escrito divertido junto a una tierna imagen familiar donde aparece con su hijo Álex Lequio de pequeño y su ex Ana Obregón.

Por suerte, su hijo Álex, se ha tomado con humor la torpeza de su padre y ha asegurado que tiene pensado darle clases. "Le cuesta adaptarse al pobre", ha afirmado el joven empresario. "Señores, que de verdad no se entera".

Tras ser diagnosticado con un extraño cáncer hace un año, padre e hijo se han mostrado más unidos que nunca. De hecho, Lequio ha apoyado a su hijo en todo momento, al igual que su madre Ana. Y es que no hay mejor vitamina que el apoyo y la fuerza que aporta la familia en momentos complicados.

Seguro que te interesa...

El retoque estético que se ha hecho Álex Lequio y del que su madre Ana Obregón se ha enterado por Instagram