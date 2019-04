Así ha desmentido Aitana que se haya comprado la casa de Blanca Suárez

Aitana no ha comprado la casa de Blanca Suárez. Los rumores apuntaban a que la extriunfita había adquirido la vivienda que había alquilado a a la actriz por casi medio millón de euros, pero ha sido la propia artista la que s e ha encargado de desmentirlo.

La catalana publicaba en sus redes sociales: “Me acabo de enterar de que me he comprado una casa oye”. Es más, poco después volvía a hacer gala de la ironía y el humor para añadir: “Ayer mi mejor amiga me habló para preguntarme si me había comprado un piso… mi respuesta fue la siguiente”, comentó junto a una foto con esta cara.

Por el momento, lo que queda claro es que Aitana sigue viviendo de alquiler en la casa de Blanca. Se trata de un piso reformado de dos habitaciones por el que la catalana paga 1.300 euros al mes.