Messi y Antonella Roccuzzo se casarán tanto en Argentina como en Barcelona

Messi y Antonella Roccuzzo se darán el ‘sí quiero’ el próximo 24 de junio. Tras media vida juntos y dos hijos en común, Thiago y Mateo, la pareja pasará por el altar en su Rosario natal, en Argentina.

Pero no será la única boda que celebrarán: según ha revelado el periodista Andrés Guerra en el programa ‘Arucitys’, tendrá lugar una segunda ceremonia en Barcelona, para todos aquellos amigos del futbolista que no se puedan desplazar hasta Argentina. Además, la pareja espera que el catering lo lleve el restaurante ‘9 Reinas’, especializado en carne a la brasa.

Fue en diciembre de 2016 cuando salió a la luz la noticia de la boda, cuando Juan Pablo Varsky contó en Radio Metro la primicia mundial: “Me enteré de casualidad. Tengo otros detalles, pero no los voy a contar porque no corresponde. Con Leo no hablo hace once años, pero me enteré de esto por casualidad”.