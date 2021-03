La actitud que mantiene Iker Casillas tras las noticias sobre su supuesta separación de Sara Carbonero

Sara Carbonero e Iker Casillas han sido siempre una de las parejas más queridas de nuestro país. Y es que quién recuerda en 2010 cuando España ganó el Mundial de Fútbol y ambos se fundieron en un apasionado beso frente a las cámaras, todo el mundo ha estado pendiente de la mediática pareja que, hasta el momento, parecían no haber tenido nunca problemas conyugales.

Sin embargo, después de haber vivido varios en Oporto donde se enfrentaron al infarto que sufrió Iker, y posteriormente, al cáncer de ovarios contra el que ha luchado la presentadora, la pareja finalmente se mudó a España de nuevo. Desde ese momento los rumores de crisis han perseguido a la pareja, y este miércoles estalló una lluvia de informaciones: mientras Lecturas aseguraba que el matrimonio se había separado, horas después, ¡Hola! aseguraba en su portal que la pareja no se habían separado y continuaban viviendo juntos.

Una información que parecía confirmarse tiempo después tras ver al futbolista entrar en el domicilio familiar que comparten en La Finca de Madrid.

Pero ni él ni Sara han querido pronunciarse respecto a su supuesta separación. Y aunque la presentadora aseguró a los medios que estaba "bien", no quiso hacer comentarios sobre estos rumores de crisis.

Por su parte, Iker continúa instaurado en el silencio absoluto. Y si este miércoles prefería no hacer comentarios a su llegada a la estación de Atocha de Madrid, este jueves ha mantenido la misma actitud frente a la prensa y no ha querido responder a absolutamente nada. El exguardameta ha mantenido una actitud seria ante las cámaras y no ha soltado su teléfono móvil en ningún momento, demostrando lo notablemente molesto que está con lo que está viviendo, tal y como se muestra en el vídeo de arriba.

¿Terminarán pronunciándose Iker y Sara y acabarán así con estos rumores de crisis?

Seguro que te interesa...

Así reacciona Isabel Jiménez cuando le preguntan por la supuesta separación de Iker Casillas y Sara Carbonero