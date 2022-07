Maribel Sanz revela cómo es su actual relación con su ex y padre de su hijo, Sergio Dalma

Sergio Dalma y Maribel Sanz se separaron hace muchos años, sin embargo, no es sorpresa para nadie que la relación no acabó nada bien. En numerosas ocasiones hemos sido testigos de la guerra que la modelo y el cantante han tenido el uno contra el otro.

Ahora, Maribel, ha asistido al evento de 'Amores Flamenco' en el Teatro La Latina en Madrid, y ha dejado claro a Gtres que no existe ningún tipo de relación el padre de su hijo: "No hay relación ninguna con Sergio, cero. Ni la habrá, ya no". La modelo ha afirmado que le desea "lo mejor del mundo", pero que ahora que su hijo ya es mayor, ya no mantiene ningún tipo de contacto. Sin embargo, con el padre de su hijo Adrián sí tiene "una relación extraordinaria".

Maribel ha afirmado que lo que pasó en el pasado ahí se queda, y es que "una vez que pasa el tiempo y vas cumpliendo años, ya desde la madurez, te das cuenta de que hay veces que gestionas mal las cosas", decía. Ahora ha señalado que "no hay rencores, no hay dolores, no hay nada", afirmaba dejando claro que no hay nada de contacto.

La modelo tiene dos hijos, fruto sus relaciones en el pasado y ha reconocido que se encuentran "muy bien, muy mayores". Maribel tiene muchas ganas de ser abuela, y ha asegurado que "no le importaría" serlo. "Un bebé siempre es algo maravilloso, me encantaría", decía, "no tardarán mucho".

Sobre sus planes de futuro

Desde que la ex del cantante se alejó de la televisión, hemos sabido poco de ella, y es que está muy centrada en su trabajo y en su familia.

Maribel está en uno de los mejores momentos de su vida, y es que no puede estar más feliz al lado de su marido Ángel con quien lleva más de diez años casados. La pareja en breves se mudará, aunque mantendrán su residencia "en Madrid, pero a las afueras. Más hacia la sierra, montaña, naturaleza".

Respecto a su vida laboral, ha manifestado que trabaja mucho: "Me levanto a las 6 y media de la mañana como mucha gente y acabo a las 6 o 7 de la tarde", señalaba, resaltando que está "contenta, muy tranquila y muy bien".

La modelo ha dejado apartada esta faceta de su vida, y ahora esta "trabajando de secretaria de dirección en una multinacional". Y es que, aunque lo último que sabíamos es que había montado una tienda, la cual asegura que le "fue súper bien", la pandemia hizo que la dejase a un lado.