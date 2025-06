Diego Matamoros confiesa cómo le caía Antonio Revilla, el exnovio de su hermana Laura Matamoros

Fue a finales de 2024 cuando nos conocimos que Antonio Revilla había roto con Laura Matamoros, tras unos meses de intenso noviazgo, y había comenzado rápidamente una relación con Hiba Abouk, un amor que también duró tan solo unos meses...

Actualmente, y aunque no hay nada confirmado, mucho se rumorea sobre la vida sentimental de Laura Matamoros. A principios de año se especulaba con que la hija de Kiko Matamoros podría estar manteniendo una relación con Toni Serra, un empresario hotelero. Y hace tan solo dos días, la influencer era fotografiada en un barco en Formentera junto a un chico y más amigos. Unas imágenes que han vuelto a desatar los rumores sobre su situación sentimental.

Amores sobre los que su hermano, Diego Matamoros, ha confesado no estar enterado. Así se lo contaba a la prensa en el estreno de la película F1 este martes en Madrid: "No, no tengo el placer, no he coincidido con él, es que no he coincido con Laura y sus novios últimamente, entonces no lo sé".

Diego Matamoros, en un estreno en Madrid | Gtres

Al que sí conoce, y con el que, tal y como cuenta, mantiene una relación actualmente es con Antonio Revilla, al que guarda un especial cariño: "A mí a Antonio me caía muy bien, te lo digo de verdad. O sea, luego cada uno tiene sus cosas y ya está, pero a mí a Antonio me caía bien". "Hace dos días hablé con él. No tengo problema con la gente que se porta bien conmigo, con mi familia. Y bueno, los novios unas veces están, otras no, y ya está, no hay problema", contestaba a la prensa.

Diego también se ha mostrado muy feliz sobre la futura boda de su hermana pequeña: "Con muchas ganas, porque además Pedro, el novio, es un tío genial. Mi hermana es una chica súper estupenda, súper currela y me alegro mucho por ellos".

Diego Matamoros posando para los medios | Gtres

Y para terminar, el hijo de Kiko Matamoros ha vuelto a demostrar la buena relación que tiene a su exnovia, Marta Riumbau, y lo feliz que está por ella al verla disfrutar tanto de su maternidad: "Me alegro sobre todo por Marta, creo que es el sueño de su vida ser madre y creo que lo está viviendo y disfrutando mucho".