Así es Andi, la hija de Belinda Washington que triunfa como creadora de contenido y tiene su propio estudio creativo

La hija mayor de Belinda Washington ya no es ninguna niña. Andrea, que se presenta públicamente como Andi, ha heredado de su madre la simpatía y el desparpajo, pero ha sabido encontrar su propio camino. Con 28 años, se ha labrado una carrera en el mundo de la moda, el diseño y la creatividad, y se ha convertido en una nepo baby con mucho que decir, como ella misma afirma con humor.

Lo suyo no es solo posar, sino también crear. Estudió Bellas Artes y Diseño, ha trabajado como directora de arte en una firma suiza y ahora ha lanzado su propio estudio junto a una amiga. A través de las redes sociales —donde suma más de 66 mil seguidores en Instagram y 57 mil en TikTok— comparte su estilo, su día a día y su forma de ver la vida, con un enfoque divertido y con una estética muy cuidada.

Del diseño gráfico a las redes sociales

Sus inicios en el mundo laboral fueron como diseñadora gráfica: hacía cartas para restaurantes y colaboraba con revistas. Más tarde llegó a ser directora de arte de Lamarel, una firma de moda suiza, donde trabajó durante tres años. Esa etapa la curtió profesionalmente, pero su perfil creativo en redes la impulsó hacia un nuevo rumbo.

Actualmente, ha dejado esa empresa para centrarse en su propio estudio de branding y dirección de arte, The Sunset Studio, fundado junto a su compañera Carlota Rayón. Desde ahí, canaliza toda su energía creativa hacia marcas, proyectos y contenidos en los que cree.

Así se define Andi Washington

Además de hablar de moda, Andi se define como una persona optimista, sensible y muy reflexiva. Le gusta leer sobre psicología, escuchar pódcast sobre crecimiento personal y rodearse de personas con las que compartir charlas profundas o cursos de cocina improvisados. Su plan perfecto con amigas es ir a tomar un buen café o matcha.

"Soy muy disfrutona, de esas personas que cierran los ojos al comer", reconoce en una entrevista reciente con la revista ¡HOLA! También cree firmemente en la ley de la atracción y asegura que visualiza cosas antes de que pasen, incluso las plazas de aparcamiento. Tiene claro que quiere seguir creciendo y evolucionando como persona. "Siempre estoy buscando ser un poquito mejor cada día", dice.

Una relación a distancia

En el plano personal, mantiene una relación a distancia con un chico al que conoció en Miami, ciudad que considera su "happy place". Viaja con frecuencia para verle y reconoce que no siempre es fácil, pero han aprendido a manejar los horarios, las despedidas y las ganas de estar juntos. "Si tienes claro lo que quieres y estás en la misma página, no hay nada que no se pueda lograr con amor y buena comunicación", aseguraba a ¡HOLA!

Sobre sus talentos ocultos, su madre, Belinda Washington, afirma que canta muy bien, aunque ella de momento prefiere guardarse esa faceta para los más cercanos. También pinta, hace cerámica, monta a caballo, practica yoga y le gusta correr. Eso sí, confiesa que su mayor defecto —según su hermana pequeña, Daniela— es la impaciencia. "Lo corroboro. Creo que soy un poco hiperactiva", bromeó en la entrevista.