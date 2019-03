La hija de David Beckham, Harper, quiere montar en moto como él

Que David Beckham se desvive por todos sus hijos es un hecho, pero lo que hace por la más pequeña, Harper Seven, demuestra que es un padre a otro nivel. Y es que el futbolista no le quita la vista de encima a su ojito derecho, a la que se encarga de cuidar a diario ahora que ya no juega al futbol de manera profesional.

Quizá esta sea la diferencia respecto al resto de sus hijos, quienes se criaron entre aviones y niñeras como consecuencia del absorvente trabajo de sus padres. Por esta razón, David y Victoria han querido criar personalmente a su única hija, con la que no escatiman en atenciones.

Si hace unas semanas Beckham colgaba una foto en su cuenta de Instagram enseñando a la más pequeña de la casa a montar en bici, ahora que ya sabe Harper se siente de lo más mayor. Después de uno de sus paseos en bici, la niña ha decidido aparcar su bici entre dos de las enormes motos que su padre tiene aparcadas en el porche. La estampa le ha parecido tan graciosa a David que no ha dudado en compartirla con todos sus seguidores junto al siguiente comentario: "Alguien quiere montar con su papá". ¡Qué tierno!