El carísimo look de Cristiano Ronaldo por el que ha sido criticado

Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas mejor pagados, según Forbes, con unos ingresos anuales de 83 millones de euros. Parece que su cómoda situación económica le ha permitido darse caprichos que no están a la altura de cualquiera, y ha presumido de ellos en sus redes sociales. Esto ha sido muy criticado por los medios de comunicación de su país, que no están de acuerdo con los lujos excesivos del futbolista.

La polémica se ha desatado después de que el portugués publicase en su cuenta de Instagram una imagen donde luce un look valorado en 20.000 euros. En la fotografía que el deportista ha compartido con sus seguidores se pueden ver con claridad un modelo de zapatillas de 'Hermés' valoradas en 830 euros, y un bolso de la misma firma que se lo hemos visto lucir anteriormente a celebrities como las hermanas Kardashian o Victoria Beckham.

Caras y Vidas, dos revistas portuguesas, han hecho eco de los lujosos complementos que lucía el deportista en su última imagen, y han criticado los gastos excesivos. Al igual que algunos usuarios de las redes sociales, que han comentado la publicación del delantero comentando el carísimo look elegido y sorprendidos por cómo es posible que lleve tanto dinero puesto.

No es la primera vez que Cristiano protagoniza una polémica por darse caprichos carísimos. El pasado 2015, después de recibir una críticas similares, comentó: "Creo que todos deberíamos ser un poco vanidosos. Algunos cuidados no hacen daño a nadie". Parece que a él no le afectan mucho las críticas, y que continúa alardeando de lujos.