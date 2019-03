Justin Bieber llega a España con una gran dosis de 'estrellitis'

Más de veinte minutos tarde... Eso es lo que ha tardado en aparecer en público el joven de diecisiete años en su propia rueda de prensa. A lo que muchos fotógrafos han respondido con un merecidísimo plantón. Y es que, decenas de medios de comunicación llevaban horas esperando al cantante...

Cuando Bieber se ha dignado a aparecer en su photocall, ha pasado de largo ante los reporteros que sí le han esperado. Un detalle muy, muy feo por parte del cantante de ‘Baby’ y que ha hecho que la convocatoria de prensa se calentase aún más.

Ya en la mesa, con multitud de periodistas deseosos de preguntarle, el canadiense ha ignorado las preguntas que no le apetecía responder. Así que, nos hemos quedado sin saber “¿Por qué no has posado ante los fotógrafos?”, algo que muchos esperaban que contestase y que nos ha dejado ver que, por ahora a Justin, le queda mucho que aprender en esto del mundo del espectáculo.

Preguntas y preguntas en el aire... ¡Pero eso sí! Él ha querido dejar claro que tiene los pies en la tierra, que desea llegar más lejos de lo que ya ha llegado y que sobre la cultura musical española... ¡no sabe nada de nada!