Tinta invisible de limón: un truco de magia para asombrar a los más pequeños

A pesar de la proximidad, hay ciertos alimentos que son desconocidos para los consumidores más cercanos. No es el caso del limón producido en Europa, puesto que se trata de un producto estrella de la popular dieta mediterránea. Sin embargo, hay ciertas curiosidades de este cítrico cultivado principalmente en campos de la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valencia que quizá desconozcas. De hecho, seguro que al descubrir la siguiente te sorprenderá aún más.

Se trata de elaborar tinta invisible con jugo de limón, un juego muy divertido con el que puedes fingir que eres un agente secreto mientras ocultas todos tus códigos y mensajes secretos a los demás. Todo lo que necesitas son algunos objetos básicos del hogar y el poder oculto del limón.

Y es que el jugo de limón es una sustancia orgánica que se oxida y se vuelve marrón cuando se calienta. Por ello, diluir esta sustancia en agua provoca que sea difícil percibirla cuando la aplicas en el papel y nadie se dará cuenta de su presencia hasta que se caliente y se revele el mensaje.

¿Qué necesitas?

1/2 limón

Agua

Una cuchara

Un cuenco

Un bastoncillo de algodón

Papel blanco

Una lámpara o cualquier otro tipo de bombilla

¿Qué tienes que hacer?

1.Exprimir un poco de jugo de limón en el cuenco y agregarle unas gotas de agua.

2.Mezclar el agua y el jugo de limón con la cuchara.

3.Sumergir el bastoncillo de algodón en la mezcla y escribir un mensaje en el papel blanco.

4.Esperar a que el jugo de limón se seque para que se vuelva completamente invisible.

5.Cuando esté todo listo, calentar el papel sosteniéndolo de cerca con la bombilla para mostrarle el mensaje secreto a la otra persona.

Estas y otras particularidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, con el objetivo de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien propiedades diferenciadoras como su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El limón europeo, el gran desconocido de la dieta mediterránea