Cómo sorprender en la cena de Nochevieja gracias al limón

Con la proximidad de la celebración de la Nochevieja, llega el momento de preparar los alimentos que protagonizarán la tradicional cena junto a familiares y amigos. Y es que llega la mejor noche del año para lucirse en la cocina ante los paladares más exigentes. La versatilidad del limón lo convierte en el perfecto aliado para lograr dicho objetivo, pues este cítrico de color oro abarca un amplísimo abanico de posibilidades gastronómicas: desde formar parte de cualquier entrante hasta ser el ingrediente principal de un delicioso y apetitoso postre.

Además de ser un producto que podemos incorporar a cualquier elaboración, cabe destacar que el limón es uno de los alimentos estrella de la saludable dieta mediterránea debido a su alto contenido de vitamina C (50 mg por cada 100 g de fruta comestible). Este nutriente, aparte de contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario, contribuye a la formación normal de colágeno, regenerar la forma reducida de la vitamina E, disminuir tanto la fatiga como el cansancio y optimizar la absorción del hierro.

Para poner en valor la versatilidad de este cítrico, desde Welcome to the Lemon Age te proponemos una receta con limón muy original y elaborada que dejará a tus comensales con la boca abierta.

Ceviche de berberechos al limón

Ingredientes:

- 5 limones Fino o Verna

- 120 g de berberechos en conserva escurridos

- 80 g de cebolla roja

- 5 ramas de cilantro

- 1 chile rojo fresco

- 1 cucharita de tabasco

- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

- Sal al gusto

Elaboración:

1. Partir 4 limones por la mitad y quitar un poco de su base para poder montarlos en los platos y que no se muevan. Quitar las semillas con la punta de un cuchillo y mojar el limón con una brocha por el lado del corte.

2. En una sartén caliente, poner corte a fuego medio los limones por el lado del corte hasta que estén tostado (aproximadamente 5 minutos). Dejar enfriar.

3. Picar la cebolla y el cilantro. De este último, guardar algunas hojitas para cuando se termine el plato. Picar también el chile rojo en rodajas finas. Reservar.

4. Exprimir el juego del limón restante y mezclar en un bowl con los berberechos, la cebolla roja, 1 cucharada de cilantro picado, tabasco, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen y la sal al gusto. Integrar bien.

5. Sobre cada media rodaja de limón, y con el corte asado hacia arriba, poner 1 cucharada de nuestro cebiche de berberechos al limón. Terminar con una rodaja de chile rojo y una hojita de cilantro para que el plato quede listo para servir.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.