DESAPARICIÓN DE DIANA QUER

Don Pedro de Bernardo, el abogado de la madre de Diana Quer afirma que su madre no escuchó a su hija volver a casa pero que no se puede descartar nada de la investigación. Sí se descarta la desaparición voluntaria de la joven tras conocer la relación que madre e hija tenían. Sin embargo, las posibilidades de que Diana haya podido salir de A Pobra do Caramiñal cobra mucha fuerza en la investigación.