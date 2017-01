La Policía ya dispone del ADN del violador de Lugo

La Policía Nacional mantiene un "dispositivo especial" para localizar a un individuo por una violación consumada y por un intento de agresión sexual denunciados en un mismo edificio de la zona de Augas Férreas en la ciudad de Lugo. Las autoridades ya disponen de su ADN.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha asegurado que la Policía Local está "intensificando" la vigilancia. "Siempre que hay un problema intentamos dar solución y aportar nuestra colaboración, aunque no es nuestra competencia", ha remarcado, no sin apelar a "ser cautos" para "no interferir en las estrategias marcadas". "Colaboración, toda", ha garantizado.