La mejor amiga de Diana Quer: "Creo que la desaparición de Diana ha sido un secuestro planificado"

Sandra Sánchez se reconoce como la mejor amiga de Diana Quer. Asegura que la última vez que habló con ella fue dos días antes de que desapareciese. "En ese momento estábamos peleadas. Me dijo que volvía el domingo y hablaríamos las cosas como es debido", relata.

La define como una hermana para ella y mantiene que Diana no sería capaz de subirse en el coche de un desconocido en relación a la hipótesis de que la joven se hubiera subido en un coche voluntariamente en las fiestas de A Pobra (Galicia).

Destaca que Diana se encontraba en un momento bastante tranquilo de confianza total y no tenía ningún problema. "Mi corazón me dice que la desaparición de Diana ha sido un secuestro planificado". Descarta que la desaparición de Diana haya sido voluntaria. "Estaba en un momento bastante tranquilo, no tenía ningún problema", mantiene.

Reconoce que en el entorno de Diana había un círculo que no era muy recomendable del que era mejor estar lejos.