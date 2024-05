Máxima preocupación por Rosi, la mujer desaparecida en Castellón: "Un chico en moto podría haberla visto"

La familia de Rosi sigue sin tener noticias de esta mujer de 41 años que el pasado domingo salió de casa con el coche y nunca volvió. La última imagen que hay de ella la captaron las cámaras de una gasolinera.

Los investigadores están buscando cualquier pista y analizando hasta el último detalle de los últimos pasos de esta mujer, en busca de indicios que ayuden a encontrarla.

Rosi salió de su casa el domingo en torno a las 9:40h, minutos después de su marido y dejando en su vivienda el móvil y la cartera. Cogió su coche y condujo aproximadamente entre 10 y 15 minutos.

La última imagen de la mujer la grabó la cámara de seguridad de una gasolinera alrededor de las 9:58h, una imagen borrosa que no deja claro que fuese sola o acompañada. De momento, eso sí, las autoridades trabajan en la idea de que iba sola y por voluntad propia.

Carlos Quílez ha explicado que según el informe preliminar de la policía, iba sola.

Su familia, mientras tanto, está destrozada. Tanto su marido como sus dos hijas, de 14 y 15 años, esperan encontrar a Rosi con vida y cuanto antes.

Castellón, además, sigue movilizándose para encontrar a su vecina y amiga y más de 72 horas después de su desaparición no pierden la esperanza. Su marido cree que sus problemas de ansiedad pueden estar detrás de su desaparición.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Miguel Ángel, su marido, que ha contado que alguien la vio en el coche cruzado intentando entrar en un camino que estaba cerrado y obstaculizaba que la moto pudiera pasar. "Estamos intentando localizar a esta persona para verificar la información", ha dicho.

Ahora están haciendo una batida entre Nules y Villareal, para tratar de dar con ella pues, por las informaciones que le están llegando, ha dicho, está desorientada. "Me estoy agarrando a un clavo", ha dicho.

Rosi estaba pasando por una mala racha, ha explicado su marido, desde que fallecieron sus padres y entró en depresión. "Tomaba medicación e iba al psicólogo", ha asegurado, por lo que estaba todo controlado.

Hace unos días conocimos, además, la desaparición de Tina hace dos meses. Sus familiares siguen sin saber nada de ella y la búsqueda se centra en el río de Pinilla de los Moros (Burgos).

La desaparición similar de la madre de Rosi

Hace 6 años, por estas fechas, la madre de Rosi falleció por un suicidio. Previamente desapareció en circunstancias similares a las de esta mujer de 41 años de Castellón.

No se llevó el móvil, ni la cartera, al igual que hizo su madre, y en el caso de la madre acabó en suicidio.

Su marido, sin embargo, ha asegurado que no tiene nada que ver una cosa con la otra. "Su madre tenía un trastorno de personalidad que Rosi no lo tiene", ha asegurado Miguel Ángel, que además no estaba tratado.