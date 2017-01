La médica que atendió a Frank Serpa: "Me dijo que padecía cáncer pero tras hacerle una exploración vi que todo era mentira"

"Recibí en mi consulta a Frank Serpa a principios de febrero de este mismo año. Se presentó y enseguida me informó de que padecía cáncer. Sobre mi mesa puso una carpeta en la que guardaba unos informes médicos. Pude revisarlos tranquilamente. Aquel día yo elaboré un primer informe médico, apuntando lo que él me relataba. Le hice una exploración. Me escamó su aparente buen estado de forma física. Además no encontré ningún síntoma de la enfermedad que decía padecer. Todo era mentira. No padecía ningún cáncer".

La facultativa relata que el pasado 15 de diciembre le llamaron del Ramón y Cajal diciendo que allí se había presentado un paciente que les había contado que estaba siguiendo un tratamiento experimental contra el cáncer y había dicho que ella era su doctora. Para acreditarlo llevaba un informe presuntamente firmado por la facultativa. Entonces se dieron cuenta de que era falso y que el membrete de la Clínica Anderson estaba falsificado.

"Unas personas de una ONG vinieron al centro. Se reunieron conmigo para preguntarme si Frank Serpa padecía verdaderamente cáncer. Me enseñaron un informe que llevaba mi rúbrica al final. Enseguida supe que se trataba de una falsificación. Aún así no pude decirles nada. La legislación médica no lo permite. Si no denunciamos fue porque desconocíamos con que finalidad lo había hecho y qué pretendía", sostiene.