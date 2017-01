La confesión de 'El Cuco' sobre el crimen de Marta del Castillo: "Samuel me dijo que cogiera el cuerpo y yo dije vale"

En su reconstrucción del crimen de Marta del Castillo Francisco Javier García conocido como 'El Cuco' involucró al hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, en la escena.

En su relato en el domicilio de León XIII explicó de qué forma entró en la casa y cómo se encontró el cadáver de la joven sevillana.

"Me quedé pillado, me quedé mirando a Francisco Javier y me dijo eso", declaró. Con 'eso' se refería a una supuesta amenaza que le habría hecho el hermano del asesino confeso tal y como declaró previamente en sede judicial. Sostuvo en su declaración que fue Samuel quien le dijo que cogiera el cadáver para trasladarlo.