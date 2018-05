Javier Negre se enfrenta a un profesor del Palau: "Espero que condene las amenazas que está sufriendo mi familia"

En los últimos días se han producido manifestaciones para apoyar al colectivo de profesores denunciados por la Fiscalía por humillar a los hijos de los guardias civiles tras el 1 de octubre.

Josep Lluis Alcázar, es profesor en el Palau, y cree que en el conflicto se está intentando que profesores y niños figuren como culpables o víctimas. "Este conflicto surge de la instrumentalización política. Son los profesores los que se están jugando la salud y el trabajo", señala.

El periodista Javier Negre condena la aparición de pintadas. "No habríamos llegado a este punto si la profesora de inglés se hubiera dedicado a conjugar el verbo 'to be' y no a hablar del 'process'", lamenta.

Negre asegura estar sufriendo amenazas. "Espero que usted condene las amenazas que está sufriendo mi familia, mi persona y Albert Rivera", le espetaba al docente Josep Lluis Alcázar. "No soy yo quien lo ha hecho, la Fiscalía de Barcelona es la que ha señalado a esos 9 profesores por hacer llorar a niñas de 12 y 13 años", asegura Negre.