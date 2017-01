"En Venezuela da igual que tengas dinero si no tienes qué comprar"

Ella vive en España pero todos los días habla con sus padres en Venezuela. Virginia Troconis, mujer de Manuel Benítez se ha quejado amargamente de la situación que se vive en su país. "En Venezuela es desolador lo que está pasando y me parece increíble que a estas alturas haya gente que crea en el poder de estos políticos"

Se ha mostrado preocupada porque la situación en Venezuela se pueda repetir en España. "Lo que más me preocupa es que la situaciñón de Venezuela pueda llegar a España. Chávez llegó al poder porque la gente no creía en unos porque robaban, ni en otros. El chavismo llegó a ofrecer al pueblo que no les íba a faltar de nada y te das cuenta de que se lo han llevado todo y han dejado el país en la extrema pobreza".