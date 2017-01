Diana López: "No tuve ninguna discusión con mi hija aquella noche. Es una mentira"

Son casi ya 18 los días desde que desapareció la joven Diana Quer en A Pobra do Caramiñal. Según las últimas informaciones, la joven pasó por casa antes de desaparecer tras discutir con la madre. Diana López ha asegurado que no tuvo ninguna discusión con su hija.

"No tuve ninguna discusión con mi hija Diana aquella noche. Es una auténtica mentira. Puede que Diana viniera a cambiarse de ropa a casa, pero ni Valeria, ni yo la oímos", asegura Diana López a Nacho Abad en Espejo Público.

En cuanto a la polémica sobre por qué no entregó a la Policía los pantalones rosas que supuestamente se había llevado Diana, La madre de Diana Quer también es contundente. "A mí, desde el primer momento la policía me prohibió entrar en la habitación de Diana. A los dos o tres días me dejaron entrar con ellos y fue cuando encontramos los pantalones".