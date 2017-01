Antonio del Castillo: "Nos dijeron que si retirábamos la acusación contra el hermano de Miguel Carcaño y su novia aparecería el cuerpo de Marta"

El padre de Marta del Castillo dice que siempre ha sabido la hora de la muerte de su hija y la Policía también. Mientras que en las pizarras de la investigación policial que ha mostrado en exclusiva Espejo Público la hora de la muerte son las 20,30 horas, en la sentencia judicial se establece que se produjo a las 20,40 horas. Antonio del Castillo afirma tajante que no cree en la Justicia. "La Policía tenía claras estas cosas, parecía un juicio fácil y conociendo todos esos datos hay una sentencia que nadie se cree, ni los propios jueces", señala.

Para Antonio del Castillo, Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, estaba en el lugar del crimen en el momento que se produjo el asesinato. Mantiene que la Policía lo sabe pero en el juicio y la sentencia no se reflejó. Considera que en la sentencia se quiso exculpar a Francisco Javier Delgado, aunque desconoce por qué motivo.

La teoría del que fuera comisario del caso Serafín Castro es que Miguel Carcaño no sabe donde está el cadáver de Marta y por eso no lo ha dicho. "Otra persona se hizo cargo del cadáver", sostiene.

Antonio recuerda que Miguel Carcaño firmó una confesión estando en prisión en la que acusaba a su hermano de la muerte de Marta. Ante esta revelación el juez dijo que estaba cansado de las mentiras de Miguel y que no se creía nada y ni si quiera la Fiscalía apoyó la petición de la familia de enjuiciar al hermano por la muerte de Marta.

Antonio del Castillo denuncia que alguien propuso a su abogado que retiraran la acusación particular contra el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado y su novia María García a cambio de que apareciera el cuerpo. La familia no accedió a esa proposición y pensó que el cuerpo aparecería de todas formas, algo que ocho años después aún no ha sucedido.