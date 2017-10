La rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona: "No puedo tolerar que se comprometa el honor de mi universidad"

Margarita Arboix, rectora de la UAB, asegura que no quiere ver "comprometida" la imagen de su universidad y añade que "somos una universidad de las primeras de España en investigación, en calidad de enseñanza, en exámenes de MIR... y tenemos una universidad de calidad".

El problema comienza cuando en el programa se entrevista a unos universitarios catalanes vinculados a Sociedad Civil Catalana y denunciaban el "acoso" que sufrían en la universidad por no ser independentistas y se quejaban de la "falta de apoyo" por parte del rectorado de la universidad.

Margarita Arboix considera que "no se ha dicho la verdad" y que "hay pruebas escritas y orales" y entiende que hay "una fidelidad absoluta" de su posición. Se mantiene firme al decir que "la universidad es una espacio de libertad, donde todas las ideologías tienen cabida", añade que "hay que hacer debate y hay que participar en las cuestiones".

"Mi universidad es muy revolucionaria, pero de siempre" asegura la rectora de la UAB. Susanna Griso apoya a Arboix en esta afirmación y cuenta anécdotas de cuando ella estudiaba allí.

Enfrentamientos entre universitarios por la huelga estudiantil contra el 155

Sobre los piquetes "informativos" en la UAB y los casos en los que no se ha dejado entrar en las aulas a quienes querían entrar, Margarita responde en 'Espejo Público' y hace referencia a que "como en todos sitios hay piquetes informativos y están los que se pasan".

Preguntada por la queja de la UAB al Consell Audiovisual de Cataluña y al Colegio de Periodistas por la falta de ética periodística en el programa de 'Espejo Público' el día 13 de octubre, la rectora explica que "el periodista tiene que saber que debe contrastar la información" y añade que "no puedo tolerar que unos señores a los que he recibido en mi despacho y yo me he trasladado a su espacio donde están las organizaciones estudiantiles", entre otras, "digan que yo no les hago caso, me parece bastante gordo". Reitera que "no puedo tolerar que se comprometa el honor de mi universidad".