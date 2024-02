Las afirmaciones de Bertín Osborne: "Por lo menos era una chavalita, no un guardia civil... Es que ahora está de moda... ¡Pues yo no!"

En los descansos entre las canciones del concierto que ofrecía Bertín Osborne este domingo en Alicante aprovechaba para expresar algunas de sus reflexiones y opiniones al público allí presente.

"Ya me queda menos"

En un primer momento abordaba el tema de la edad, y como con los años su saludo no sería la misma: "Nunca jamás en mi vida he estado tan mal. Malo como un perro. Nunca había estado 7 u 8 días en la cama sin poder levantarme".

A Bertín este hecho le habría llevado a replantearse sus compromisos profesionales, y aseguraba: "Me divierte esto mucho más que la televisión", y añadía un sorprendente "Ya me queda menos".

Hartazgo

En cuanto a su carrera musical, Osborne declara que la prolongará: "Seguiré haciendo música, seguiré cantando, que es lo que más me divierte, de lo demás igual me quito de en medio porque estoy hasta los huevos". Afirmaciones posiblemente condicionadas por las últimas noticias que viene protagonizando relacionadas con una supuesta nueva paternidad, fruto de la relación que había mantenido con Gabriela Guillén.

El protagonista parecía ir ganando más y más confianza en su discurso y llegó al momento que más reacciones ha suscitado. En referencia a la siguiente canción que se disponía a cantar a continuación, Bertín explicaba que la habría compuesto a inspirado en "una chavalita con la que salía, tenía veinte años", y mientras el público reaccionaba con emoción, el cantante afirmaba que "por lo menos era una chavalita, no es un guardia civil, coño", y proseguía: "No, es que ahora está de moda, ¿no?, ahora está de moda...", y mientras gesticulaba terminaba exclamando, ¡Pues yo no!

"Comentarios profundamente homófobos"

Precisamente estas últimas frases están siendo el foco de la polémica y generaban cierto rechazo generalizado en el plató de Espejo Público. La periodista y colaboradora del programa, Laura Fa, interpreta: "Ahora está de moda ser homosexual, dice". Lo que para la periodista "son los comentarios profundamente homófobos que tiene Bertín, en plan broma".

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso por su parte añadía: "Esto no tiene un pase, ya lo siento por Bertín, es que no se puede defender de ninguna de las maneras".

La también periodista Gema López apreciaría que este tipo de afirmaciones "forma parte de un pensamiento" y responden al "carácter y la manera de actuar de Bertín".

"Que suerte tenemos, que el no", acertaba a decir Miquel Valls, y Susanna terminaba calificando las palabras de Bertín "es un pensamiento un poco 'viejuno', yo no lo llamaría homofobia".