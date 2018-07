El marido de una víctima del accidente de Angrois: "Ruego a todos los que tuvieron algo que ver que pidan perdón a los que seguimos sufriendo"

Manuel Salvador, familiar de una víctima del accidente de tren de Angrois, ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013. Salvador ha rogado a "todos aquellos que tuvieron algo que ver" que pidan perdón a los que siguen sufriendo "como consecuencia de algo que nunca tuvo que ocurrir".

"En mi calidad de afectado, quiero demandar las responsabilidades que cada uno tuviera en esta enorme tragedia que hizo que muchas familias quedáramos destrozadas de por vida.

En mis múltiples noches de insomnio, pienso en esas personas que pudiendo hacerlo mejor, no lo hicieron. Estoy seguro de que no fue un desinterés premeditado, estoy seguro que no quisieron que el accidente tuviera lugar, pero también estoy seguro que tienen que haber sentido al menos en algún momento dolor por lo ocurrido.

Yo les ruego a todos aquellos que tuvieron algo que ver y que por negligencia, desinterés o poca rigurosidad en sus cometidos contribuyeron a que esta tragedia sucediera, que me pidan perdón. A mí y a todos aquellos que seguimos sufriendo como consecuencia de algo que nunca tuvo que ocurrir".