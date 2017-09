Una española, atrapada en la devastada isla de San Martín tras el paso de Irma: "La gente se está matando a cuchillazos por agua y pan"

Sara Cerezo es una joven cordobesa de 27 años que vive en San Martín, una isla caribeña que ha sido totalmente devastada por el huracán Irma.

Está atrapada junto con un grupo de españoles, y pide ayuda desesperada. "Esto es lo que queda de mi casa. Estábamos aquí cuando pasó el huracán, no sé cuánto vamos a aguantar", dice.

Asegura que la información que llega no es real y no están protegidos porque, según dice, San Martín es ya una zona peligrosa. Tras el paso del huracán se produjeron cientos de saqueos y graves disturbios que provocaron el despliegue de las fuerzas militares: "La gente está desesperada. No hay comida, agua ni gasolina. Sólo les queda matarse entre ellos".

En la isla viven al menos 30 españoles y piden al Ministerio de Asuntos Exteriores que los evacúen. Un mensaje desesperado de esta joven que vive en una isla completamente arrasada.