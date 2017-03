La Policía de Londres identifica al autor del atentado junto al Parlamento como Khalid Masood, un británico de 52 años

El terrorista que cometió el miércoles un ataque junto al Parlamento de Londres ha sido identificado por las autoridades como Khalid Masood, nacido en la localidad inglesa de Kent y con antecedentes por daños, posesión de armas y desórdenes públicos.

La Policía ha descartado que hubiese sido condenado por delitos de terrorismo. La primera ministra, Theresa May, había informado previamente de que el atacante había sido investigado por el MI5, pero de forma tangencial. Masood falleció abatido después de causar unos 40 heridos y tres muertos en las inmediaciones del Parlamento.

