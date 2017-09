Trump: "Si EEUU se ve amenazado, no tendremos otra opción que destruir totalmente Corea del Norte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado desde el atril de la Asamblea General de la ONU contra el "régimen depravado" de Kim Jong Un y ha advertido de que la paciencia de su Gobierno tiene un límite y está dispuesto a "destruir totalmente" Corea del Norte si aumentan las amenazas. Trump ha criticado que un "grupo de criminales", con "el Hombre Cohete" al frente, intente hacerse con armamento atómico en una "misión suicida", violando para ello varias resoluciones aprobadas durante los últimos años por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Es hora de que Corea del Norte se dé cuenta de que la nuclearización no es un futuro aceptable", ha añadido. Trump ha subrayado que, aunque Estados Unidos "tiene paciencia", si se ve obligado a actuar para protegerse a sí mismo o a sus aliados "no tendrá otra elección que destruir totalmente Corea del Norte". "Ojalá no sea necesario", ha apostillado.

El presidente norteamericano ha instado a la comunidad internacional a hacer "mucho más" para contener la amenaza que representa Corea del Norte y, en este sentido, ha considerado inaceptable que haya países que sigan colaborando con el régimen de Kim Jong Un. Trump ha recalcado que es momento de "aislar" por completo a Pyongyang. "Corea del Norte es una amenaza para el mundo entero", ha avisado el inquilino de la Casa Blanca.

Los otros puntos del discurso de Donald Trump

Sacando pecho de la economía

En los primeros compases de su discurso en las Naciones Unidas, Trump ha querido destacar los logros en materia económica de su administración. "EE UU va muy bien desde que ganamos las elecciones el pasado noviembre", ha declarado, presumiendo de las cifras de desempleo y las ganancias en la bolsa.

Acuerdo nuclear iraní

Trump ha tenido palabras también para Irán y ha amenazado con que Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní tachándolo de "vergüenza" para su país. “Los regímenes opresivos no pueden perdurar siempre”, ha dicho, y ha concluido, "la buena gente de Irán quiere cambio”

Conflicto sirio

"Nuestros intereses de seguridad serán los que guíen nuestras acciones militares. También he cambiado nuestro procedimiento contra los Talibanes y Daesh. Nuestro país ha hecho más en los últimos ocho meses que en todos los años anteriores. Queremos que se solucione el conflicto sirio. Las acciones de Bachar Al Asad son abrumadoras para cualquier persona decente", dice Trump.

Intervenir en la situación en Venezuela

Trump ha vuelto a arremeter contra el presidente Nicolás Maduro acusándole de causar "mucho dolor" a su pueblo. Ha calificado al gobierno venezolano de "régimen desastroso" y ha solicitado ayuda a los países aliados en la región para solucionar la situación en Venezuela.

Las sanciones al régimen cubano

El presidente de EEUU tildó de "corrupto" y desestabilizador al régimen cubano, al reiterar que el embargo económico que pesa sobre la isla no se levantará hasta que se produzcan las necesarias reformas. "No levantaremos las sanciones al Gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales", sostuvo Trump en su intervención.

Inmigración

Dentro de la habitual retórica del presidente, Trump ha vuelto a poner bajo su lupa "la inmigración descontrolada". En boca del presidente estadounidense, la inmigración supone un peligro tanto para los países emisores como para los receptores. Los países emisores pierden un valioso capital humano, mientras que las clases bajas de los países receptores sufren la llegada de este flujo humano.

Echar en cara la inacción de la ONU

"Es una vergüenza par ala ONU que países que violan sistemáticamente derechos humanos tengan un asiento en la comisión de Derechos humanos", ha declarado Trump frente a la cámara de las Naciones Unidas. El presidente norteamericano ha recordado que su país aporta el 33% del presupuesto de la organización y ha reprochado la falta de resultados.

América primero

Trump ha tirado del eslogan de su campaña electoral para aclarar que la prioridad de su mandaro será: "América primero". "Todos los países deben servir a sus ciudadanos como primera prioridad. Pero esto también requiere que todos los países trabajemos juntos y en armonía. Sin embargo ya no podremos entrar en acuerdos que no nos beneficien y que sirvan para aprovecharse de nosotros", ha apostillado.