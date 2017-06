Buscan a un español desaparecido tras los atentados de Londres

Un madrileño de 39 años se encuentra desaparecido desde los atentados en Londres de ayer y la última vez que fue visto se encontraba en uno de los lugares de los ataques.

Según ha publicado la familia en una red social, Ignacio Echeverría, vecino de Las Rozas, estaba en el puente de Londres en el momento del ataque terrorista.

"Lo vieron tendido en el suelo en la acera tras defender a alguien con su monopatín", agregó la familia.

Fuentes municipales han confirmado que los familiares no encuentran al hombre, que "no está en la lista de fallecidos". Añadieron que, por el momento, no han podido comprobar el "listado de heridos".

Según fuentes oficiales británicas, siete personas murieron y 48 resultaron heridas, de las que 21 están en estado crítico, tras los atentados en el puente de Londres y en mercado Borough.

Fuentes diplomáticas han informado de que el Consulado General de España en Londres está en contacto permanente con la policía británica para recabar más información sobre ciudadanos españoles que pudieran haber estado en el lugar de los dos atentados.