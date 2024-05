Un joven se casa y descubre a los días que su mujer es en realidad un hombre

En ocasiones, lo que parece ser amor puede ser en realidad otra cosa diferente. Es el caso de un joven en Indonesia, que conoció a otra persona por internet y se casó con ella.

El joven se quedó completamente enamorado al verla a distancia y, sin dudarlo dos veces, decidió casarse con ella. Todo ocurrió cuando AK y su pareja decidieron quedar para conocerse en persona.

La situación parecía ir bien aunque sí admite que su pareja tenía "ciertas peculiaridades". Pero, a pesar de ello, no le dio importancia. Adinda Kanza Azzahra, como se llama la mujer, siempre intentaba ocultar su rostro con un velo o un hiyab, algo que achacó a la timidez.

Se enamoró tanto de ella que no dudó en pedirle matrimonio, a lo que ella aceptó con una condición. Ella aceptó casarse, pero le pidió que no se registrara su unión. El motivo era que su madre había muerto y su padre llevaba mucho tiempo sin aparecer, así que no tenía familia cercana a la que invitar.

Una vez se casaron, llegó el momento de consumar el matrimonio. Ella siempre negaba el momento. Además, tampoco quería relacionarse con los seres queridos de AK. La situación provocó que la familia investigara qué estaba ocurriendo.

La familia descubrió que el padre de la mujer vivía. Él fue quien reveló que en realidad era un hombre. Tras conocer la verdad, la familia decidió informar a las autoridades.

Hasta cuatro años de cárcel

De esta forma descubrieron que la mujer era un hombre y que su amor era una mentira. "ESH (nombre con el que las autoridades se dirigen a él) confesó que quería robarle dinero a la víctima", han explicado los medios locales. "Cada vez que ESH pedía dinero, siempre lo conseguía. Ahora el autor ha sido acusado en virtud del artículo 378 del Código Penal y se arriesga a pasar hasta cuatro años en la cárcel", han asegurado.

Según el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Naringgul, Bripka Ridwan Taufik, ESH lograba pasar por mujer con facilidad, especialmente cuando se maquillaba, lo que ayudó a engañar a AK y a otros.

Pillados cultivando marihuana

La Guardia Civil ha detenido en Cabanillas de la Sierra, en Madrid, a una pareja, de 65 y 64 años, por cultivar marihuana en su vivienda. Tenían 575 plantas de marihuana y 56.000 euros en efectivo. Las autoridades intervinieron 20,6 kilos de cogollos y otros 18,2 kilos de marihuana picada. Se han intervenido también dos vehículos, tres ordenadores portátiles, siete teléfonos móviles, una navaja y un puño americano. La Guardia Civil denominó este operativo como 'operación Daisy'. Todo arrancó cuando avisaron del fuerte olor a cannabis que desprendía el chalé y por el sonido constante de lo que parecía ser motores de calefacción.

Tras las investigaciones pertinentes, la benemérita logró del juzgado una orden de entrada y registro en la vivienda. Se ha decretado para los dos ancianos prisión provisional. Se enfrentan a delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.

