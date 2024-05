La policía investiga si un policía mató al sospechoso equivocado en Estados Unidos

El Sheriff del condado de Okaloosa, en Florida, y todo su departamento revisan las imágenes de la cámara que el policía llevaba en el momento en el que acudió a atender un caso de violencia doméstica. Se puede ver como el agente llega en su coche y baja hacia el bloque de apartamentos. Allí le pregunta a un mujer si ha escuchado a alguien pelearse y le pregunta que dónde es. Ella le dice que no está segura aunque recuerda que hace un par de semanas escuchó una discusión pero que no llamó a la policía. El policía insiste para que le diga de que apartamento se trata y ella contesta que en 1401.

Abre la puerta armado con una pistola

En las imágenes de la bodycam se ve como el policía coge el ascensor y sube a la cuarta planta. Allí llama con los nudillos a la puerta del apartamento hasta dos veces. Se identifica como policía de la oficina del Sheriff y grita que abran la puerta y den un paso atrás. Abre un joven de raza negra que lleva un arma aunque apunta hacia abajo. Sin dudarlo, el agente realiza varios disparos y el hombre cae al suelo. El policía, nervioso, le pide que suelte el arma.

El hombre al que ha disparado se llama Roger Fortson, es un aviador de 23 años que fallece después en el hospital. Sus padres denuncian que el policía llamó a la puerta equivocada ese día, el 3 de mayo. Todavía no se ha podido aclarar quien llamó a la policía ni por qué. “Hay muchas preguntas que la investigación debe responder antes de que podamos determinar si las acciones del oficial estaban justificadas. Nuevamente, estamos comprometidos con la transparencia y esperamos con interés el informe del FDLE ( Departamento de Aplicación de la Ley de Florida ) y del fiscal estatal. Somos conscientes de que un comunicado de prensa y otros comentarios afirman falsamente que nuestro agente entró en el apartamento equivocado, la residencia del Sr. Fortson. Esas afirmaciones son inexactas, como se muestra en el vídeo que estamos a punto de ver. Lo que sí sabemos en este momento es que el agente si anunució quien era, no una, sino dos veces. Los comentarios del Sr. Fortson indican que reconoció que había agentes de la ley en la puerta y llegó a la puerta con un arma de fuego en la mano. El agente llamó a la puerta correcta. No cubrió la mirilla ni oscureció su visión de ninguna manera” asegura el Sheriff de Okaloosa.

Aún así, en rueda de prensa, el Sheriff también afirma que " le dije a la familia del Sr. Fortson que tienen mi palabra, si se determina que este tiroteo es injustificado, el nombre de su hijo quedará limpio y se hará justicia".

Demasiados errores policiales

Este caso recuerda a otra redada policial en Louisville, Kentucky, en marzo de 2020. También entonces la policía irrumpió en el apartamento de Breonna Taylor, una mujer negra de 26 años que era técnica médica de emergencia, y la mató. La policía había obtenido una orden judicial para entrar y registrar el apartamento, confundiéndolo con la casa de un sospechoso.

Los errores policiales en Estados Unidos son más frecuentes de lo que sería deseable. Toda una familia de Arkansas fue obligada a salir a la fuerza de su coche a punta de pistola y esposada por la Policía de Texas. Luego se comprobó que fue un fallo de la policía al introducir la matrícula de un vehículo sospechoso.

