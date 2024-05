Una niña de siete años se intoxica al beber disolvente orgánico de una botella de agua que le vendieron

El domingo 5 de mayo de 2024, una niña de siete años sufrió una intoxicación después de beber varsol, supuestamente contenido en una botella de agua comprada en el Centro Comercial Mega Mall, ubicado en Valledupar (Colombia).

El padre de la niña, Germán Tapias, relató el incidente: "Cuando la niña probó el líquido y notó su sabor y olor, supo que no era agua. La niñera también lo probó y confirmó que no se trataba de agua. Después, fueron al administrador del local, quien también verificó el contenido y confirmó que no era agua. La madre de una amiga de mi hija, que es doctora, y las acompañaba, la llevó de inmediato a la clínica".

En un centro médico en Valledupar, la menor recibió un lavado gástrico y afortunadamente se recuperó sin complicaciones.

No se ha informado si las autoridades han tomado medidas para investigar por qué el varsol se vendió como si fuera una bebida.

¿Qué es el varsol?

El varsol es el nombre común para un disolvente orgánico que se utiliza principalmente como solvente de pinturas, barnices y otros productos químicos. Su ingrediente activo es un hidrocarburo alifático, que puede ser peligroso si se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel en grandes cantidades.

La intoxicación con varsol puede ser peligrosa debido a sus efectos tóxicos en el cuerpo. Algunos de los síntomas comunes de la intoxicación por varsol incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, confusión, dificultad para respirar e incluso pérdida del conocimiento en casos graves.

¿Qué hacer si he ingerido varsol?

Si alguien ha ingerido varsol, es crucial actuar rápidamente. Aquí hay algunas medidas que se deben tomar:

Llamar a emergencias : en caso de intoxicación por varsol, se debe llamar inmediatamente al número de emergencias médicas para recibir ayuda profesional.

: en caso de intoxicación por varsol, se debe llamar inmediatamente al número de emergencias médicas para recibir ayuda profesional. No inducir el vómito : se diferencia de otras sustancias, como el veneno, en caso de ingestión de varsol no se debe inducir el vómito, ya que podría empeorar la situación y causar daño adicional al tracto digestivo.

: se diferencia de otras sustancias, como el veneno, en caso de ingestión de varsol no se debe inducir el vómito, ya que podría empeorar la situación y causar daño adicional al tracto digestivo. No dar de beber : no se debe dar de beber a la persona afectada a menos que lo indique expresamente el personal médico. Beber agua u otros líquidos puede empeorar la situación al aumentar la absorción del varsol en el cuerpo.

: no se debe dar de beber a la persona afectada a menos que lo indique expresamente el personal médico. Beber agua u otros líquidos puede empeorar la situación al aumentar la absorción del varsol en el cuerpo. Mantener a la persona tranquila : es importante mantener a la persona afectada tranquila y cómoda mientras se espera la llegada de la ayuda médica.

: es importante mantener a la persona afectada tranquila y cómoda mientras se espera la llegada de la ayuda médica. Proporcionar información médica: si es posible, proporcionar información médica relevante sobre la persona afectada, como alergias conocidas, condiciones médicas preexistentes y cualquier medicamento que estén tomando.

La gravedad de la intoxicación y el riesgo de muerte dependen de varios factores, incluyendo la cantidad de varsol ingerida, la rapidez con la que se administra tratamiento médico, y la salud general de la persona afectada.

Los hidrocarburos presentes en el varsol pueden causar daño a diferentes órganos del cuerpo, especialmente al sistema respiratorio y al sistema nervioso central. Una ingestión significativa de varsol puede provocar síntomas graves como dificultad para respirar, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso paro cardíaco.

Por lo tanto, aunque no todas las intoxicaciones por varsol resultan en la muerte, es importante tomar medidas rápidas y adecuadas en caso de exposición a esta sustancia tóxica. Buscar atención médica de emergencia inmediata es fundamental para aumentar las posibilidades de recuperación y reducir el riesgo de complicaciones graves, incluida la muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com