Comienzan a elaborar la tarta nupcial para la boda del príncipe Enrique con Meghan Markle

Ptak, que gestiona la pastelería "Violet" en el barrio de Hackney, en Londres, subió una imagen a su Instagram en la que se aprecian seis cajas de limones, del proveedor británico Natoora, junto al texto "Y así comienza" ("And so it begins", en inglés).

El dulce contará con una cobertura de crema de mantequilla y será decorado con flores frescas, en una elección acorde con la petición de los novios de plasmar "los brillantes sabores de la primavera", según dijo un portavoz del palacio de Kensington, residencia del nieto de la reina. La tarta, orgánica y más ligera que una tradicional de fruta, se realizará en estos días previos al enlace del sábado para conservar su frescura.

Ptak, que conoció a Markle hace unos años cuando la entrevistó para su blog, aseguró estar "emocionada" por haber sido escogida y sostuvo que mantenía los mismos valores de la pareja en cuestiones como la "procedencia de los alimentos, sostenibilidad, estacionalidad y, lo más importante, sabor". La repostera, de origen californiano, pudo haberse inspirado en una receta de limón perteneciente a su madre tras escribir sobre las "legendarias barras de limón" que hacía Elisabeth Ptak.