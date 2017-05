Quevedo, sobre su apoyo a los Presupuestos: "Se trata de aprovechar una oportunidad que no se le había dado nunca a Canarias"

Pedro Quevedo ha señalado durante una entrevista en Espejo Público que el acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de este año es "histórico de verdad" porque el régimen económico y fiscal de Canarias "tenía algunos aspectos que era necesario desarrollar".

Para el desarrollo de la región, el diputado de Nueva Canarias considera que es "muy necesario" la reducción del precio de los transportes para mantener su competitividad. Ante las acusaciones de "mercadeo obsceno", Quevedo responde que "se trata de aprovechar una oportunidad que no se le había dado a Canarias nunca de influir decisivamente en unos Presupuestos que si no defendemos nosotros no va a defender nadie".

De hecho, considera que con un Gobierno "de otro color" lo hubieran tenido mucho más sencillo porque ya existe un acuerdo electoral en Canarias. Además, ha concretado que se ha informado al PSOE de todo lo que estaba ocurriendo en las negociaciones.

"Frente a su pariotismo español, nosotros vamos a defender el patriotismo canario", le responde a Pablo Iglesias ante las supuestas presiones que ha sentido que venían de él para que no apoyara los presupuestos.

Por otro lado, ha subrayado que "el diputado 176 es el señor Montoro" y no él porque es el ministro el que tiene la responsabilidad de sacar los Presupuestos adelante.