Más de 200 alcaldes viajan a Bruselas para participar en un acto 'En apoyo al Govern'

Más de 200 alcaldes catalanes viajarán este martes a Bruselas para "denunciar la persecución judicial e ideológica que sufren los representantes del Govern y el pueblo catalán" por parte del Estado, con un acto por la tarde con el lema 'In support of the Government of Catalonia'.

Será a las 17 horas en el Centro Cultural Bozar, donde hablarán el presidente de la ACM, Miquel Buch, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, han informado ambas entidades en un comunicado conjunto.

También intervendrán tres alcaldes más -Girona, Sabadell y Alella (Barcelona)-, así como los eurodiputados Josep Maria Terricabras, Jordi Solé (ERC) y Ramon Tremosa (PDeCAT).

La iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que la ACM y la AMI decidieron emprender tras el encarcelamiento de consellers cesados, y el martes viajan a Bruselas, donde precisamente están el resto del Govern cesado.

Los alcaldes prevén llegar a Bruselas a media mañana, almorzar y tener algunos contactos informales antes del acto de las 17.00, han informado fuentes conocedoras.

El lunes por la mañana se había especulado con que el acto se celebrara en instalaciones del Parlamento Europeo y que incluso asistiera el expresidente Carles Puigdemont, pero fuentes parlamentarias han informado de que, si bien se había reservado una sala a petición de Tremosa para un acto a las 19.00, la reserva se canceló sin que trascienda el motivo del acto ni de su anulación.